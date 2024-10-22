З найбільш небезпечних районів Харківщини 22 жовтня евакуювали понад 150 людей - з кожним п'ятим працював психолог.

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області на своїй сторінці у “Facebook”.

“Сьогодні психологи ДСНС Харківщині продовжували надавати всебічну підтримку евакуйованим громадянам з Куп’янщини. Станом на 15:00 більше півтори сотні людей прибули до проміжного евакопункту у Харкові. І кожному п’ятому була необхідна допомога психологів.”, – заявили у дописі.

В управління повідомили, що психологи надають критично важливу підтримку ментальному здоров’ю людей, які втратили свої домівки через війну. Спеціалісти активно працюють з вимушеними переселенцями, допомагаючи зменшити рівень стресу.

Завдяки психологічній допомозі люди отримали можливість відволіктися від проблем, розслабитися та знайти внутрішні ресурси для подолання труднощів і адаптації до нових умов життя.