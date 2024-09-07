Про це повідомляє поліція Харківщини.
За її інформацією, о 15:59 пролунали два вибухи, які було чутно в різних районах Харкова. Перед цим були попередження про загрозу застосування російською армією керованих авіабомб. 61-річний охоронець підприємства зазнав поранень внаслідок російського удару по Салтівському району міста, повідомила пресслужба обласної прокуратури.
Водночас у Малій Данилівці три жінки та чоловік мали гостру реакцію на стрес та тілесні ушкодження. Попередньо, Росія вдарила ФАБ-250 з УМПК.
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