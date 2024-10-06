Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“12:00 Ізюмський р-н., Борівська ТГ, поблизу с. Нижче Солоне. Внаслідок обстрілу автівки БПЛА «Ланцет» загинув 49-річний чоловік”, — написав він.

Також через обстріл КАБами у цьому ж селі постраждав 87-річний чоловік. Горіли три приватні будинки та гараж.

Також Синєгубов повідомив про обстріли та їхні наслідки протягом доби на інших напрямках регіону, зокрема:

– 21:12 Харківський р-н, автошлях Безруки-Слатине. Внаслідок обстрілу БПЛА «Шахед» горіла трава.

– 21:00 Куп’янський р-н., Курилівська ТГ., с. Новоосинове. Внаслідок обстрілу виникло загорання приватного будинку.

– 15:43 Ізюмський р-н, Борівська громада, с. Нижче Солоне. Горіли три приватні будинки та гараж внаслідок обстрілу КАБ. Постраждав 87-річний чоловік.

– 13:53 Куп’янський р-н., Кіндрашівська ТГ, с. Кіндрашівка. Внаслідок обстрілу горіла солома.

– 13:25 Куп’янський р-н, Кіндрашівська громада, с. Соболівка. Внаслідок обстрілу горіла листяна підстилка.

– 12:48 Куп’янський р-н, Курилівська громада, с. Сенькове. Внаслідок обстрілу виникло загорання трави та сміття на площі 1500 м.кв.