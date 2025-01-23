У Куп’янському районі Харківщини запровадили примусову евакуацію родин із дітьми з чотирьох населених пунктів Великобурлуцької громади та 12 сіл Кіндрашівської громади.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Рішення про евакуацію ухвалила Рада оборони області у зв’язку з посиленням обстрілів.

Відповідно до даних місцевої влади, у Великобурлуцькій громаді підлягають евакуації 90 дітей з 56 родин, а в Кіндрашівській громаді — 177 дітей з 108 родинами. Загалом планується вивезти 267 дітей із 16 населених пунктів.

Вже визначені маршрути евакуації та місця для тимчасового проживання евакуйованих.

Для тих, хто бажає покинути небезпечні території, працює безкоштовна “гаряча лінія” для отримання інформації та організації евакуації: 0-800-33-92-91.