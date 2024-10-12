Загиблі є в Куп’янську та Козачій Лопані, — ОВА.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, вночі внаслідок обстрілу селища Куп’янськ-Вузловий постраждала 82-річна жінка.

Удень окупанти били по Козачій Лопані, де поранили 86-річного чоловіка, 56-річну жінку та вбили 38-річног чоловіка.

Також стріляли по селу Шийківка, де постраждав 67-річний чоловік.

У самому Куп’янську росіяни поранили п’ятьох людей та вбили 67-річного чоловіка.