Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його даними, вночі внаслідок обстрілу селища Куп’янськ-Вузловий постраждала 82-річна жінка.
Удень окупанти били по Козачій Лопані, де поранили 86-річного чоловіка, 56-річну жінку та вбили 38-річног чоловіка.
Також стріляли по селу Шийківка, де постраждав 67-річний чоловік.
У самому Куп’янську росіяни поранили п’ятьох людей та вбили 67-річного чоловіка.
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