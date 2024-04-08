

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 56-річному чоловіку в сприянні незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура

За даними слідства, мешканець селища Золочів Богодухівського району організував «схему» незаконного переправлення чоловіків призовного віку на територію держави-агресора.

“Будучи обізнаним у розташуванні українських блокпостів на території району, він пропонував «клієнтам» їхати разом з ним на авто. Потім ділок висаджував їх поблизу лісу, пройшовши який, вони потрапляли на територію рф”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, з кожним «клієнтом» він проводив детальний інструктаж. Насамперед, чоловіки призовного віку мали казати, що вони друзі підозрюваного та разом їдуть на дачу на території Богодуівщини.

За втечу з України ділок оголошував суму в розмірі 9000 доларів США. Спочатку ухилянти передавали першу частину суми у розмірі 1000 доларів США, а вже під час прибуття на місце злочину — другий транш.

“7 квітня під час чергової спроби проїхати разом з військовозобовʼязаним український блокпост, який розташований на відстані близько 8 км від кордону з рф, правоохоронці затримали ділка в порядку ст. 208 КПК України. На той момент у нього вже виявили передану «клієнтом» другу частину обумовленої суми у розмірі 8000 доларів США”, – додають у відомстві.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці встановлюють всі епізоди злочинної діяльності ділка.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.