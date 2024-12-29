Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 29 грудня близько 3:00 збройні сили РФ здійснили артилерійський обстріл с. Загризове Борівської СТГ Ізюмського району.

“Отримали поранення двоє мирних мешканців: 63-річний чоловік та жінка 65 років. Постраждалих доставили до лікарні”, — йдеться в повідомленні.