Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, 29 грудня близько 3:00 збройні сили РФ здійснили артилерійський обстріл с. Загризове Борівської СТГ Ізюмського району.
“Отримали поранення двоє мирних мешканців: 63-річний чоловік та жінка 65 років. Постраждалих доставили до лікарні”, — йдеться в повідомленні.
Унаслідок обстрілу пошкоджені приватні домоволодіння.
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