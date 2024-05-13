Російські військові під час наступу на Харківщині взяли в полон цивільних із Вовчанської громади.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, у Вовчанській громаді під час наступальних дій російської армії окупанти насильно утримували та продовжують утримувати людей у підвалі. Місцевих жителів помістили до приміщення 11 травня 2024 року.

Деяким з них 13 травня вдалось втекти та дістатись до волонтерів. Потерпілі розповіли, що під час перебування у підвалі вони чули розмови російських військовослужбовців про те, що мирне населення потрібно розстріляти.

Також людей примушували надавати окупантам медичну допомогу.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).