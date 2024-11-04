В Ізюмському районі четверо осіб підозрюються у шахрайстві з державною компенсацією за нібито зруйноване житло.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

У Харківській області правоохоронці виявили схему, за якою група осіб подавала підроблені документи на отримання компенсації через державну програму «єВідновлення».

Зокрема, дві державні реєстраторки та двоє місцевих жительок у 2023 році підготували фіктивні відомості про руйнування будинку в Оскільській територіальній громаді Ізюмського району, який насправді не постраждав від бойових дій. Будинок був демонтований до війни, та не мав документів, що підтверджують право власності.

“Вже у березні 2024 року через незаконну оборудку у Реєстрі пошкодженого та знищеного майна було сформовано сертифікат на суму понад 1,5 млн гривень”, – повідомили в прокуратурі.

Правоохоронці повідомили фігурантам про підозру у шахрайстві з державною компенсацією в умовах воєнного стану та підробці документів.

“Вирішується питання про арешт майна підозрюваних та обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, – додали в Ізюмській окружній прокуратурі.

Досудове розслідування триває під керівництвом Ізюмської окружної прокуратури та поліції Харківщини. Відповідно до Конституції України, підозрювані вважаються невинуватими, поки їх вину не буде доведено у суді.