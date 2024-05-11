У селі Бугаївка Харківської області сталася велика лісова пожежа через ворожий удар. Для тушіння пожежі довелося працювати під постійним обстрілом.

Про це повідомляє ДСНС.

Сьогодні вдень ворог продовжує безперервні авіабомбові та артилерійські обстріли на населені пункти Вовчанської громади Харківської області. Внаслідок одного з таких ударів по лісовому масиву на околиці села Бугаївка загорілась суха хвойна підстилка.

На час прибуття вогнеборців низова лісова пожежа розповсюдилась на площу близько 5 га. Гасити пожежу доводилось під постійними ворожими обстрілами.

“Гасити пожежу доводилось під постійними ворожими обстрілами. Завдяки професійним діям рятувальників та лісників вдалось запобігти поширенню полум’я на житловий сектор”, – прокоментували в ДСНС.