Про це повідомляє ДСНС.
Сьогодні вдень ворог продовжує безперервні авіабомбові та артилерійські обстріли на населені пункти Вовчанської громади Харківської області. Внаслідок одного з таких ударів по лісовому масиву на околиці села Бугаївка загорілась суха хвойна підстилка.
На час прибуття вогнеборців низова лісова пожежа розповсюдилась на площу близько 5 га. Гасити пожежу доводилось під постійними ворожими обстрілами.
“Гасити пожежу доводилось під постійними ворожими обстрілами. Завдяки професійним діям рятувальників та лісників вдалось запобігти поширенню полум’я на житловий сектор”, – прокоментували в ДСНС.
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