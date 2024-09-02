У Оскільській ТГ Ізюмського району Харківської області триває масштабна пожежа, горять лісові насадження на площі близько 1200 га.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram-каналі.

За словами посадовця, вогонь розповсюдився на село Студенок. Звідти відбувається евакуація жителів.

“Кількість евакуйованих станом на зараз — понад 200 людей”, — додав Синєгубов.

На місці працюють рятувальні служби у посиленому режимі, ДСНС, поліція, районна та місцеві адміністрації, структурні підрозділи цивільного захисту ХОВА. Також залучаються додаткові ресурси для ліквідації пожежі з інших областей.

Додамо, у понеділок, 2 вересня, російські війська продовжили обстрілювати Харків. Внаслідок “прильотів” постраждало 13 людей та один із вишів міста.

Нагадаємо, у ніч на 2 вересня Росія здійснила масовану атаку на Україну, випустивши 35 ракет різних типів і 23 ударні дрони Shahed. Українські сили протиповітряної оборони знищили 22 ракети та 20 дронів.

Під ударом опинилися Київська, Сумська та Харківська області. Збиття зафіксували в межах Київської, Харківської, Дніпропетровської, Полтавської, Миколаївської та Запорізької областей.