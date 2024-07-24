У Харківській в області 24 липня між українськими військовими з особистих причин сталася стрілянина. Загинуло троє військовослужбовців, ще четверо — зазнали поранень.

Про це повідомили в оперативно-стратегічному угруповання військ «Хортиця».

Детально про причини стрілянини не зазначається. Відомо, що військові застосували вогнепальну зброю «на підґрунті особистих взаємовідносин». Звання чи посади учасників конфлікту також не вказують.

Внаслідок стрілянини загинуло троє військовослужбовців та ще четверо зазнали поранення.

Поранених доставили до Військово-медичного клінічного центру, де їм надається вся невідкладна медична допомога. Їхній стан — важкий.

В ОСУВ «Хортиця» наголосили, що керівництво вживає «усіх необхідних заходів» для недопущення у майбутньому подібних випадків.