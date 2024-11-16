Про це повідомили в Харківській ОВА.

За її інформацією, окупанти завдали удар по селу Осиново Куп’янської громади.

Станом на зараз — троє постраждалих.

“Російська КАБ влучила в приватне домоволодіння. В результаті влучання загорівся дах літньої кухні. Наразі пожежу локалізовано. Постраждали троє цивільних осіб. Жінка 66 років та чоловік 75 років отримали осколкові поранення. Ще одна жінка 62 років отримала гостру реакцію на стрес”, — йдеться в повідомленні.