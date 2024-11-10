У Харківській області евакуювали людей із села Курилівка, селища Ківшарівка та міста Куп’янськ. Для цього рятувальники скористалися броньованою технікою.

Про це повідомляє Державна служба із надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Місцевих жителів евакуюють із прифронтових населених пунктів у Куп’янському районі Харківщини.

“На Куп’янщині триває евакуація жителів прифронтових населених пунктів. Мешканці залишають міста та села Куп’янської, Кіндрашівської, Курилівської та Петропавлівської громад. Цими вихідними рятувальники евакуювали людей із села Курилівка, селища Ківшарівка та міста Куп’янськ, використовуючи броньовану техніку, – повідомили у ДСНС.

Там додали, що здебільшого допомоги рятувальників потребували літні люди та особи з інвалідністю.

Зазначається, що людей, які вимушені покинули власні домівки через активні бойові дії, першочергово направлять до проміжних евакопунктів, що розміщені у безпечних місцях.