Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram.
Російські агресори вдарили керованою авіабомбою по приватному сектору в Київському районі Харкова.
«КАБ прилетів по району приватного сектору в Київському районі. Є значні пошкодження будинку, у двір якого залетіла ворожа авіабомба», – написав він
Терехов додав, що обійшлося без жертв.
Нагадуємо, що у понеділок, 2 вересня, російські війська продовжили обстрілювати Харків. На цей час відомо про 13 постраждалих внаслідок ворожої атаки на місто.
- Атака на Харків: стало відомо, якими типами ракет Росія обстріляла місто
- Кількість постраждалих у Харкові зросла до 41, серед них – 5 дітей, – Синєгубов
- У Харкові продовжують розбирати завали: кількість загиблих знову зросла