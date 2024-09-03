Сталося це під час повітряної тривоги 2 вересня.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram.

Російські агресори вдарили керованою авіабомбою по приватному сектору в Київському районі Харкова.

«КАБ прилетів по району приватного сектору в Київському районі. Є значні пошкодження будинку, у двір якого залетіла ворожа авіабомба», – написав він

Терехов додав, що обійшлося без жертв.

Нагадуємо, що у понеділок, 2 вересня, російські війська продовжили обстрілювати Харків. На цей час відомо про 13 постраждалих внаслідок ворожої атаки на місто.