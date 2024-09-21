Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Фейсбуці.

За словами Синєгубова, у селі Новоосиновому Куп’янського району внаслідок удару по території ринку загинули 2 людини, а також постраждали 2 жінки.

У Харкові обстрілів зазнали п’ять районів. Зокрема, у Холодногірському внаслідок обстрілу пошкоджено частково 6 приватних будинків та 2 господарчі споруди, постраждали 7 людей, зокрема три дитини: дівчинка 10 років, хлопчик 12 років, 17-річна дівчина – реакція на стрес.

У Слобідському районі постраждав 61-річний чоловік. У Шевченківському районі внаслідок обстрілу постраждали 4 людини, горів автомобіль, пошкоджено 2 кіоски, скління будівель обласної лікарні, готель.

В Основ’янському районі внаслідок обстрілу горіла трава, пошкоджено скління 150 вікон будівель, автобус, 7 вантажних і 3 легкові автомобілі, постраждали 2 особи. У Київському внаслідок обстрілу горіла трава на площі 1 га.

У селі Івашки Богодухівського району внаслідок обстрілу постраждали 68-річний чоловік, 57-річний чоловік та 55-річна жінка.

У селі Шестакове Чугуївського району внаслідок обстрілу горів дах складської будівлі на площі 500 м кв., пошкоджено 3 корпуси корівників. Постраждали двоє чоловіків, 34 та 30 років.