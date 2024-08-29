Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ у своєму Telegram.
«21 людина, з них 10 поліцейських травмовані унаслідок вчорашнього авіаудару по місту Куп’янськ», – ідеться у повідомленні.
Також повідомляється, що удар був завданий ФАБ-500 з модулем УМПК по центру міста. Внаслідок цього пошкоджено 43 багатоповерхові та приватні будинки, а також цивільні та службові автомобілі.
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