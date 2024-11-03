Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
Зазначається, що інцидент трапився на території ферми сільськогосподарського підприємства у с. Макариха Золочівської громади Богодухівського району. В результаті удару безпілотників сталися часткові руйнації будівлі ферми та пожежа на площі понад 50 м кв.
“За годину силами підрозділів ДСНС пожежу було ліквідовано. В результаті ворожого удару загинуло двоє телят”, — повідомили рятувальники.
За даними очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, напередодні у Чугуївському районі російські військові вдарили БпЛА по цивільному автомобілю в селі Білий Колодязь Вовчанської громади. Внаслідок влучання дрона в автівку зазнали поранень двоє цивільних чоловіків 60 та 33 років.
Нагадаємо, цієї ночі російські війська запустили по місту Шостка Сумської області вісім “шахедів”. Внаслідок атаки є руйнування інфраструктурних об‘єктів. Постраждалих, за попередньою інформацією, немає.
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