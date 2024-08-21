Відомо, що ще двоє отримали поранення.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов на своїй сторінці у Facebook.

У селі Нечволодівка Куп’янського району в результаті обстрілу горіли пластикові труби та дрова на території цивільного підприємства. Там же через російку атаку із реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) згоріли приватний будинок, господарська будівля та вантажний автомобіль.

У селі Новий Мир Ізюмського району на відкритій місцевості горіла трава після обстрілу, а в селі Глущенкове вогонь охопив два нежитлові будинки та траву на площі 2,5 га.

Синєгубов також повідомив, що в Козачій Лопані Харківського району дрон влучив у цивільний автомобіль, внаслідок чого загинув 65-річний водій, а 61-річний пасажир отримав поранення. У Куп’янську в результаті обстрілу постраждала 59-річна жінка.

У селі Курилівка Куп’янського району через обстріл зайнялася хвойна підстилка на площі 500 квадратних метрів.

За словами голови обласної державної адміністрації, на Харківському напрямку російські війська дев’ять разів намагалися штурмувати позиції українських військових у районах Вовчанська та Липців. На двох зонах бої тривають і досі.

На Куп’янському напрямку росіяни здійснили 12 атак на позиції українських військ. Поблизу Петропавлівки, Берестового, Стельмахівки, Синьківки та Степової Новоселівки Сили оборони відбили 10 наступальних дій противника. Ситуація залишається напруженою, тривають два боєзіткнення.

Станом на 20 серпня, за даними Синєгубова, від початку цього року на Харківщині загинули 293 цивільних, з них 15 дітей.