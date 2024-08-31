Протягом минулої доби на Харківщині відбулося 7 бойових зіткнень. Від початку цієї доби триває 1 бойове зіткнення у районі Вовчанська.

Про це повідомили в ОТУ “Харків”.

У районі населеного пункту Глибоке окупанти проводять перегрупування підрозділів передових позиціях та евакуацію втрат.

Поблизу Лукʼянців ворог здійснив перегрупування підрозділів 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу. Проводить заходи логістичного забезпечення.

В районі Стариці та Огірцевого ворог проводить заходи логістичного забезпечення та інженерного обладнання позицій.

У Вовчанську противник продовжує штурмові дії у районі багатоповерхової забудови, проводить розвідку за допомогою БпЛА з метою виявлення підрозділів Сил оборони. Застосував РСЗВ по південній частині міста.

В районі населеного пункту Тихе противник завершує заміну 83-ї окремої десантно-штурмової бригади на 136-ту окрему мотострілецьку бригаду 58-ї армії.

Протягом минулої доби відбулося 7 бойових зіткнень. російські окупанти також завдали 5 авіаударів з використанням 8 КАБів та завдали 31 удар дронами-камікадзе. Позиції Сил оборони України противник обстріляв 401 раз.

Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу становлять 82 особи.