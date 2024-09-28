У суботу, 28 вересня ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль «Mitsubishi Lancer» у селищі Козача Лопань Дергачівської ТГ Харківської області. Внаслідок ворожої атаки загинув чоловік, троє жінок дістали поранення.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура у Telegram-каналі.

Зазначається, що загиблий водій – 61-річний суддя Верховного Суду, він загинув на місці. Чоловік розвозив гуманітарну допомогу місцевим мешканцям.

Також відомо про трьох поранених жінок. За попередніми даними, вони теж перебували у цьому автомобілі. Їх госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, сьогодні зранку російські військові вдарили по селу Ясенове на Донеччині. Внаслідок обстрілу пошкоджені чотири приватні будинки, крамниця і п’ять автомобілів. Щонайменше загинули двоє цивільних, ще одну людину поранено.

Також ранком російські війська завдали авіаційного удару по закладу охорони здоров’я у Сумах, застосувавши безпілотники типу «Шахед». На момент вибухів у медичному закладі перебувало 86 пацієнтів, з них 15 маломобільних, та 38 працівників. Внаслідок атаки загинуло дев’ятеро людей.