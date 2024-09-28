У суботу, 28 вересня, внаслідок російських обстрілів на Харківщині загинули четверо людей, ще шестеро дістали поранення.

Про це повідомила Національна поліція у Telegram-каналі.

Зазначається, що у селищі Козача Лопань Дергачівської територіальної громади внаслідок влучання дрона в автомобіль Mitsubishi загинув 51-річний водій — суддя Верховного Суду Леонід Лобойко. Троє жінок 55, 62, 71 років ушпиталені з тілесними ушкодженнями.

Також російські воєнні злочинці цього дня скинули дві авіабомби на селище Слатине. Внаслідок ударів сталося загоряння сухої трави та магазинів, пошкоджено навчальний заклад. Відомо про загибель трьох чоловіків, ще троє людей дістали поранення. Постраждалі доставлені до медичного закладу.

Нагадаємо, вранці у суботу, 28 вересня, російські війська завдали авіаційного удару по лікарні в Сумах, застосувавши ударні безпілотники типу «Шахед». Станом на вечір відомо про дев’ятьох загиблих і 21 пораненого.