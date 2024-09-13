До людей, які потрапляли в російські катівні на території Харківської області, застосовували жорстокі тортури, а також фізичне, психологічне та сексуальне насильство.

Про це повідомив начальник управління протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко, за інформацією Офісу Генерального прокурора.

За словами Борисенка, на Харківщині виявлено 25 катівень. Затриманих тримали в нелюдських умовах, майже не годували, а пити давали лише технічну воду.

«Спилювали зуби, зв’язували зап’ястя рук та за допомогою крану з металевим гаком піднімали тіла людей у повітря, виривали нігті, застосовували струм, який подавався через дроти, прив’язані до різних частин тіла, били гумовими палицями», — повідомили в прокуратурі про жахливі методи катувань, які російські військові використовували під час окупації регіону.

Офіс Генпрокурора зазначив, що кожен факт цих злочинів розслідується, і триває робота з постраждалими, аби Росія відповідала за звірства, вчинені проти цивільних.

У рамках більш широкого розслідування воєнних злочинів в Україні, докази катувань цивільних на Харківщині також збирають прокурори Міжнародного кримінального суду. Зокрема, катівні, облаштовані російськими військовими, особисто оглянула керівниця розслідувань міжнародних злочинів в Україні від Офісу прокурора МКС Бренда Дж. Голліс.