Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Зазначається, що евакуація здійснювалась з Куп’янського та Ізюмського районів, де життю місцевих мешканців загрожують постійні обстріли з боку російських окупантів.

Рятувальники за допомогою броньованої техніки допомогли виїхати із небезпечної зони 11 громадянам — мешканцям села Піски-Радьківські Борівської громади Ізюмського району, селища Куп’янськ-Вузловий та міста Куп’янськ. Здебільшого це люди похилого віку, маломобільні та сім’ї з дітьми.

Надзвичайники також допомогли вивезти найнеобхідніші особисті речі евакуйованих та домашніх тварин.