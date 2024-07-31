У Харкові та області зафіксували близько 40 випадків підпалів автомобілів українських захисників. Паліями є переважно підлітки віком від 12 до 18 років.

Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“У Харкові та області зафіксовано близько 40 випадків підпалів авто військових. Поліція встановила особи всіх паліїв. Це переважно молодь віком від 12 до 18 років”, – розповів посадовець.

Він зазначив, що підлітків для підпалу авто ЗСУ вербують російські спецслужби через Telegram-канали. За підпал того чи іншого об’єкта ворог обіцяє неповнолітнім від 20 до 40 тис. грн.

Синєгубов звернувся до батьків із проханням приділяти більше уваги дітям під час їхнього перебування в соцмережах, щоб вони не ставали заручниками подібних злочинів та ворожої пропаганди.