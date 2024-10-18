Служба безпеки України затримала інформатора розвідки РФ, що шпигував за українськими військами на Куп'янському напрямку.

Про це повідомила СБУ.

За їх даними, після онлайн-вербування хлопець почав об’їжджати місцевість поблизу позицій українських військових і фотографувати позиції Сил оборони. Він також здійснював розвідку маршрутів залізничних ешелонів ЗСУ, що транспортували особовий склад, озброєння та боєприпаси на лінію фронту. Цю інформацію ЗС РФ збирали для підготовки подальших операцій.

“Контррозвідка СБУ завчасно викрила зрадника і після документування його злочинів затримала за місцем проживання. У нього вилучено мобільний телефон із доказами підривної діяльності на користь рф.”, – заявила СБУ.

Агенту повідомили про підозру за двома статтями:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 3 ст. 109 (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу).

Наразі зрадник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.