У Харкові Служба безпеки України затримала водія, який виконував завдання російських спецслужб, збираючи інформацію про розташування зенітно-ракетних комплексів Patriot, фортифікаційних споруд та особового складу Сил оборони.

Про це повідомляє СБУ.

Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний, працюючи водієм в одній з продуктових мереж Харківської області, під прикриттям доставлення вантажів об’їжджав місто на службовому автомобілі, приховано фіксуючи позиції українських захисників. Його основною метою було виявлення і передача окупантам координат бойових позицій комплексів Patriot, які охороняють повітряний простір Харкова.

Крім того, зловмисник шукав фортифікаційні споруди та місця найбільшого скупчення особового складу Сил оборони. Після здійснення розвідувальних поїздок він позначав ці об’єкти на гугл-картах, додавав детальний опис і відправляв дані через месенджер своєму російському куратору.

У разі отримання цих геолокацій, російські війська планували завдати авіаударів керованими бомбами та ракетами по зазначених об’єктах.

СБУ оголосила підозрюваному про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розташування Збройних сил України з метою її передачі державі, що веде збройну агресію проти України. Підозрюваного взяли під варту без можливості внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.