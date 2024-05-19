Про це повідомляє підрозділ безпілотних авіаційних комплексів “Гострі Картузи”.
“Росіяни на харківському напрямку майже не використовують бронетехніки. Основна частина логістики відбувається на буханках та гольфкарарах. Все БК везуть на них. Захищені РЕБом, та не захищені бронею ці буханрчки палають від наших дронів, які ми перероблюємо на нестандартні частоти й влучно вражаємо цілі”, — йдеться у повідомленні.
Військові зазначили, що це вже п’ята за останні кілька днів спалена “буханка”, яка перевозила боєкомплекти й детонувала.
- Росіяни внаслідок наступу зайняли кілька сіл на кордоні Харківської області, — військові
- Генштаб оприлюднив втрати РФ на Харківському напрямку впродовж тижня
- Зеленський: “Окупантам не вдалося розтягнути наші сили та послабити Україну на широкому фронті”