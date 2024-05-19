Про це повідомляє підрозділ безпілотних авіаційних комплексів “Гострі Картузи”.

“Росіяни на харківському напрямку майже не використовують бронетехніки. Основна частина логістики відбувається на буханках та гольфкарарах. Все БК везуть на них. Захищені РЕБом, та не захищені бронею ці буханрчки палають від наших дронів, які ми перероблюємо на нестандартні частоти й влучно вражаємо цілі”, — йдеться у повідомленні.