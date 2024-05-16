На Харківському напрямку основні бойові дії точаться в районах села Липці та міста Вовчанськ, де сили РФ за підтримки авіації намагаються тиснути на українську оборону.

Про це йдеться у веічрньму зведенні Генерального ЗСУ станом на 19.30 16 травня.

“На Харківському напрямку кількість ворожих атак зросла до 10. В основному бойові дії точаться в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ. Незважаючи на втрати особового складу та військової техніки, ворог за підтримки авіації намагається тиснути на нашу оборону. Окупанти завдали 32 авіаційних удари із застосуванням 38 КАБів, здійснили 181 артилерійський обстріл. Підрозділи Сил оборони тримають удар та не дають загарбникам просунутися в глибину нашої території”, — йдеться в повідомленні.

На Куп’янському напрямку російські окупаційні війська продовжують атакувати в районах Синьківки, Іванівки та Берестового. Ще одне бойове зіткнення додалось біля М’ясожарівки.

На Лиманському напрямку російські сили вісім разів намагалися прорвати оборону українську оборону.

На Сіверському напрямку російські окупаційні війська завдали авіаційного удару поруч зі Спірним.

Найгарячішою на даний час залишається ситуація на Покровському напрямку. Кількість бойових зіткнень зросла до 35. Водночас, українські бійці своїми продовжують завдавати окупаційним силам втрат у живій силі, техніці та стримують їх.

На Курахівському напрямку Сили оборони успішно відбили 12 російських атак. Російські підрозділи зосереджують свої зусилля в районах Георгіївки, Новомихайлівки та Красногорівки. Під ударом авіації РФ опинилася Єлизаветівка.

На Времівському напрямку з початку поточної доби противник наростив кількість бойових зіткнень до восьми. Зокрема, бої велися біля Старомайорського, Микільського та Урожайного.

На Придніпровському напрямку агресор сьогодні також вісім разів атакував українських захисників поблизу Кринок. Успіху не мав, інформація про втрати окупантів уточнюється.

На Краматорському, Торецькому, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках значних змін в обстановці не відбулося.

“Протягом доби авіація та ракетні війська Сил оборони завдали ураження по 12 районах зосередження особового складу, двох пунктах управління, двох артилерійських засобах, пункту управління БпЛА російських окупантів”, — звітує командування.