В операційній зоні ОТУ «Харків» обстановка залишається складною та напруженою, у Вовчанську ворог перегруповується. За минулу добу відбулося 11 боєзіткнень з ворогом, знищено 137 окупантів.

Про це в Телеграмі повідомляє пресслужба ОТУ «Харків».

«В операційній зоні ОТУ «Харків» обстановка залишається складною та напруженою. Противник намагається відновити втрачене положення та вибити Сили оборони України із займаних рубежів. У Вовчанську російські окупанти провели евакуацію втрат зі складу штурмового загону 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії. Здійснюють перегрупування особового складу штурмових груп. В центральній частині міста нашими захисниками було знищено БМП-2 противника разом з екіпажем та десантом, які висувалися на штурм позицій Сил оборони України», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у районі населеного пункту Глибоке ворог проводить заходи організації взаємодії між 79-м мотострілецьким полком та 155-ю окремою бригадою морської піхоти ТОФ, проводить мінування лісосмуг. Протягом минулої доби відбулося 11 бойових зіткнень. Окупанти також завдали 31 удар дронами-камікадзе та 437 разів обстріляли позиції Сил оборони України. Від початку цієї доби триває бойове зіткнення в районі Вовчанська.

В пресслужбі зазначили, що Сили оборони адекватно реагують на дії противника, на загрозливих напрямках посилюють підрозділи, що обороняються та продовжують нищити живу силу, озброєння та військову техніку російських окупантів.

Зокрема, за минулу добу Сили оборони знищили 137 окупантів та 33 одиниці озброєння і військової техніки.