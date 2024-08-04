На Харківському напрямку фронту армія країни-агресора залучила до бойових дій іноземних добровольців, зокрема громадян Єгипту.

Про це повідомляє оперативно-тактичного угруповання “Харків”, в операційній зоні якого російські загарбники продовжують спроби прорвати оборону наших позицій.

“У Вовчанську ворог активізував повітряну розвідку за допомогою БпЛА, проводить переміщення особового складу. Окремі позиції противника від штурмових загонів Четвертої добровольчої штурмової бригади передали підрозділам 153 танкового полку 47 танкової дивізії у північній частині міста. До ведення бойових дій противник залучає іноземних добровольців, зокрема, громадян Єгипту”, — йдеться в повідомленні.

Військові додали, що в районі н.п. Глибоке, ворог здійснив переміщення та розосередження особового складу по бойових позиціях, безрезультатно намагався атакувати позиції Сил оборони. У районі Лозової Рудки (Росія) окупанти провели евакуацію власних безповоротних втрат.

“Протягом минулої доби відбулося шість бойових зіткнень. Ворог завдав у напрямку позицій наших військ один ракетний і п’ять авіаударів, використавши дев’ять КАБів. Окупанти також завдали 39 ударів дронами-камікадзе та 487 разів обстріляли позиції Сил оборони України. Протягом цієї доби триває чотири бойових зіткнення в районах Глибокого та Вовчанська”, — зазначили в ОТУ “Харків”.