Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Між Силами оборони України та російськими військами протягом доби відбулися близько 140 бойових зіткнень, зросла кількість боїв, зокрема, на Харківському напрямку.

Загалом, ворог завдав 6 ракетних та 64 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Харківському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилася до 13. Під щільним ворожим вогнем наші підрозділи діють рішуче, завдають вогневе ураження по противнику, нарощують зусилля. На зайнятих позиціях закрпілюються, обладнуються запасні позиції. Сили оборони сприяють евакуації людей з постраждалих населених пунктів.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами протягом поточної доби відбито 15 атак.

На Лиманському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилася до 9.

На Сіверському напрямку противник здійснив 15 атак, успіху не мав.

На Покровському напрямку кількість ворожих атак зросла до 33.

На Курахівському напрямку ворог за підтримки авіації 13 разів намагався прорвати оборону наших військ, успіху не мав.

На Времівському напрямку нашими захисниками загалом відбито 11 атак в районах населених пунктів Водяне та Старомайорське.

На решті напрямків обстановка без змін.