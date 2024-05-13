Оперативна інформація щодо російського вторгнення на Харківському напрямку станом на 15.00 13.05.2024.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebоok.

Станом на 14.00 13.05.2024, не припиняючи наступальні дії на Харківському напрямку, ворог здійснив 11 атак, наразі триває 2 бойових зіткнення. Противник не припиняє спроби витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій. Мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці, там просування ворога було зупинено.

Водночас Силами оборони здійснюються контратакувальні дії, зазначають у Генштабі.

Противник завдав 8 авіаційних ударів в районах населених пунктів Уди, Вовчанськ, Липці, Графське та Веселе Харківської області.

Для посилення військ на Харківський напрямок переміщено завчасно створені резерви. Залежно від розвитку обстановки, нарощування угруповання триватиме. Війська забезпечені необхідною кількістю засобів ураження.

У Генштабі також додають, що з початку доби втрати ворога на Харківському напрямку становлять 97 осіб, втрати озброєння і військової техніки – 8 одиниць.