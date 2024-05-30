Про це повідомляє Медичний Добровольчий Батальйон “Госпітальєри” у Facebook.
“Вчора під час ротації на Харківському напрямку не стало нашої Чеки – Госпітальєрки Ірини Цибух. За кілька днів до свого Дня народження”, – йдеться у повідомленні.
Відомо, що від 2015 року Ірина їздила на Донеччину як військова парамедикиня.
Вона була бойовою медикинею у складі добровольчого батальйону “Госпітальєри”, який займається медичною евакуацією військових у гарячих точках на лінії фронту.
“Єдиний вибір про свободу в країні, де йде війна… єдина історія про волю в цьому контексті – це боротьба за цю волю”, – казала Чека.
Про прощання з захисницею повідомляють пізніше.
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