У середу, 29 травня, на війні загинула 25-річна журналістка "Суспільного" та парамедикиня добровольчого батальйону медичної евакуації "Госпітальєри" Ірина Цибух (Чека).

Про це повідомляє Медичний Добровольчий Батальйон “Госпітальєри” у Facebook.

“Вчора під час ротації на Харківському напрямку не стало нашої Чеки – Госпітальєрки Ірини Цибух. За кілька днів до свого Дня народження”, – йдеться у повідомленні.

Відомо, що від 2015 року Ірина їздила на Донеччину як військова парамедикиня.

Вона була бойовою медикинею у складі добровольчого батальйону “Госпітальєри”, який займається медичною евакуацією військових у гарячих точках на лінії фронту.

“Єдиний вибір про свободу в країні, де йде війна… єдина історія про волю в цьому контексті – це боротьба за цю волю”, – казала Чека.

Про прощання з захисницею повідомляють пізніше.