Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
У другій половині дня очільник ОВА повідомив, що внаслідок російського обстрілу Херсонщини загинула молода жінка.
“Через ворожий обстріл загинула жителька Антонівки. 37-річна жінка отримала травми, несумісні з життям”, — йдеться у дописі.
Пізніше Прокудін проінформував, що у селі Музиківці двоє чоловіків підірвались через вибух невідомого предмету. Один із них загинув.
“Внаслідок детонації отримав травми, несумісні з життям, 57-річний місцевий житель. Також до лікарні з численними пораненнями, вибуховою та черепно-мозковою травмами шпиталізували іншого чоловіка 53 років. Йому надається медична допомога”, — зазначив посадовець.
Суботнього вечора надійшла ще одна сумна звістка з Бериславського району Херсонської області. Цього разу несумісні із життям травми отримала літня людина.
“Російські військові вбили мирного жителя села Львове. Від отриманих травм 87-річний чоловік загинув на місці”, — зауважив глава ОВА.
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