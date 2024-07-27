У суботу, 27 липня, у Херсонській області загинуло троє людей: двоє - внаслідок ворожих обстрілів і одна людина — через вибух невідомого предмету.

Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

У другій половині дня очільник ОВА повідомив, що внаслідок російського обстрілу Херсонщини загинула молода жінка.

“Через ворожий обстріл загинула жителька Антонівки. 37-річна жінка отримала травми, несумісні з життям”, — йдеться у дописі.

Пізніше Прокудін проінформував, що у селі Музиківці двоє чоловіків підірвались через вибух невідомого предмету. Один із них загинув.

“Внаслідок детонації отримав травми, несумісні з життям, 57-річний місцевий житель. Також до лікарні з численними пораненнями, вибуховою та черепно-мозковою травмами шпиталізували іншого чоловіка 53 років. Йому надається медична допомога”, — зазначив посадовець.

Суботнього вечора надійшла ще одна сумна звістка з Бериславського району Херсонської області. Цього разу несумісні із життям травми отримала літня людина.

“Російські військові вбили мирного жителя села Львове. Від отриманих травм 87-річний чоловік загинув на місці”, — зауважив глава ОВА.