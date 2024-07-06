Про це в Телеграмі повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
«Сьогодні окупанти обстріляли Одрадокам’янку Бериславського району. На жаль, смертельні поранення отримав 43-річний чоловік», – написав Прокудін.
За його словами, чоловік загинув на місці.
За інформацією Херсонської ОВА, в Антонівці на під час обстрілу росіян постраждала жінка, яка в момент удару знаходилась на вулиці.
Зазначається, що в 47-річної жінки діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію. Потерпілій надали необхідну медичну допомогу.
Раніше повідомлялося, що прокуратура розслідує загибель двох людей унаслідок обстрілу російськими військами Бериславського району на Херсонщині.
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