Російські війська минулої доби, 4 жовтня, продовжували обстрілювати Херсонську область. Внаслідок атак по населених пунктах області поранено шістьох осіб, двоє людей отримали травми не сумісні із життям.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram-каналі.

Він зазначив, що минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Червоний Маяк, Понятівка, Широка Балка, Станіслав, Новоолександрівка, Берислав, Антонівка, Новоберислав, Придніпровське, Садове, Кізомис, Білозерка, Комишани, Львове та місто Херсон.

“Російські військові поцілили у сільгосппідприємство; через обстріли житлових кварталів населених пунктів області пошкоджено 17 приватних будинків. Також окупанти понівечили газорозподільну станцію, складські приміщення та приватні автомобілі”, — уточнив Прокудін.

За його даними, через російську агресію дві людини загинули, ще шестеро — дістали поранення.