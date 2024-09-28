На протипіхотних мінах підірвалися двоє чоловіків, вони в лікарні з ампутацією.

Про це повідомляє поліція Херсонської області.

За її інформацією, російські війська вкотре піддали масованому обстрілу Бериславський та Херсонський райони з реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів, авіації та БпЛА. Вибухи лунали цілодобово, окупанти безжалісно намагалися знищити цивільну інфраструктуру, цілили по житловому сектору.

Під комбінованими атаками ворога перебували Херсон, Антонівка, Садове, Інгулець, Федорівка, Велетенське, Кізомис, Софіївка, Микільське, Комишани, Ясна Поляна, Бургунка та Монастирське.

Також ворог накрив артилерійським вогнем Велетенське. Загинув 72-річний місцевий житель, тяжкі поранення отримали двоє чоловіків віком 49 і 66 років.

“Зранку росіяни атакували сімома КАБами населені пункти Херсонської громади. По Інгульцю випустили три керовані бомби, через потужні вибухи пошкоджено 21 приватний будинок. Отримали поранення п’ятеро людей, серед яких двоє дітей віком 4 та 15 років. У постраждалих вибухові травми, контузії, уламкові поранення і переломи. У Козацькому та Широкій Балці на російських протипіхотних мінах підірвалися двоє чоловіків віком 58 та 71 рік», – йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, обох постраждалих доправили до медзакладів із вибуховими травмами та травматичними ампутаціями стоп.

Зазначається, що Херсонщина залишається однією з найбільш замінованих і забруднених вибухонебезпечними предметами областей.