Ввечері у суботу, 3 серпня, у Білозерці Херсонської області російські загарбники скинули боєприпас з безпілотника на 12-річного хлопчика, який перебував на вулиці. Він дістав вибухову травму та контузію, а також поранення ноги та живота. Його шпиталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram-каналі.

Посадовець додав, що під удар ворожого дрона також потрапили троє людей в Антонівці. Це – чоловіки 28, 39 та 41 років. В потерпілих – вибухові травми та численні поранення.

“Коли на місце події прибули медики окупанти знов завдали удару, застосувавши безпілотник. Пошкоджено автомобіль. Лікарська бригада не постраждала”, – зауважив Прокудін.

Додамо, минулої неділі, 28 липня, російські війська завдали удару по селищу Комишани на Херсонщині. Постраждала родина, серед них — 10-річна дівчинка та 15-річний хлопчик.

Нагадаємо, сьогодні із тимчасово окупованої території Херсонщини вдалось повернути ще восьмеро дітей. Це – 5 дівчат і 3 хлопчики, віком від 6 до 17 років.