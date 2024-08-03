Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram-каналі. 

Посадовець додав, що під удар ворожого дрона також потрапили троє людей в Антонівці. Це – чоловіки 28, 39 та 41 років. В потерпілих – вибухові травми та численні поранення. 

“Коли на місце події прибули медики окупанти знов завдали удару, застосувавши безпілотник. Пошкоджено автомобіль. Лікарська бригада не постраждала”, – зауважив Прокудін.

Додамо, минулої неділі, 28 липня, російські війська завдали удару по селищу Комишани на Херсонщині. Постраждала родина, серед них — 10-річна дівчинка та 15-річний хлопчик.

Нагадаємо, сьогодні із тимчасово окупованої території Херсонщини вдалось повернути ще восьмеро дітей. Це – 5 дівчат і 3 хлопчики, віком від 6 до 17 років. 

  • Ворожий обстріл Херсонщини: зранку окупанти вбили двох людей
  • На Херсонщині ворожий безпілотник атакував “швидку”
  • Окупанти атакували за суботу майже півтори сотні об’єктів інфраструктури