Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram-каналі.
Посадовець додав, що під удар ворожого дрона також потрапили троє людей в Антонівці. Це – чоловіки 28, 39 та 41 років. В потерпілих – вибухові травми та численні поранення.
“Коли на місце події прибули медики окупанти знов завдали удару, застосувавши безпілотник. Пошкоджено автомобіль. Лікарська бригада не постраждала”, – зауважив Прокудін.
Додамо, минулої неділі, 28 липня, російські війська завдали удару по селищу Комишани на Херсонщині. Постраждала родина, серед них — 10-річна дівчинка та 15-річний хлопчик.
Нагадаємо, сьогодні із тимчасово окупованої території Херсонщини вдалось повернути ще восьмеро дітей. Це – 5 дівчат і 3 хлопчики, віком від 6 до 17 років.
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