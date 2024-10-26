Про це повідомили в Херсонській ОВА.
За її інформацією, внаслідок ворожого обстрілу постраждала 43-річна жінка. Її шпиталізували до лікарні з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією, а також уламковим поранення живота.
Медики надають потерпілій всю необхідну допомогу.
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