Про це повідомили в Херсонській ОВА.

За її інформацією, внаслідок ворожого обстрілу постраждала 43-річна жінка. Її шпиталізували до лікарні з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією, а також уламковим поранення живота.

Медики надають потерпілій всю необхідну допомогу.

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