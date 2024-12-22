Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Він зазначив, що під час руху після наїзду на “їжака” в автівці пошкоджується колесо, а після зупинки на місце прилітає дрон з вибухівкою.

“Закликаємо усіх водіїв бути пильними за кермом, а якщо ви вже наїхали на металевий трикутник, намагайтесь дістатися більш безпечного місця для заміни колеса. Будьте уважні та обережні!” — написав Мрочко.

Нагадаємо, минулої доби Херсонська міська територіальна громада зазнала потужних авіаційних ударів. По дві керовані авіабомби були випущені в бік Садового та Придніпровського і сім – на Антонівку. Крім того, в бік Антонівки був спрямований ракетний удар.

За даними ОВА, російська артилерія також била по Антонівці та Придніпровському, а ще по Херсону і Молодіжному. Тут було пошкоджено щонайменше сім приватних будинків та дві автівки.