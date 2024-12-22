херсонська область

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Він зазначив, що під час руху після наїзду на “їжака” в автівці пошкоджується колесо, а після зупинки на місце прилітає дрон з вибухівкою.

“Закликаємо усіх водіїв бути пильними за кермом, а якщо ви вже наїхали на металевий трикутник, намагайтесь дістатися більш безпечного місця для заміни колеса. Будьте уважні та обережні!” написав Мрочко.

Нагадаємо, минулої доби Херсонська міська територіальна громада зазнала потужних авіаційних ударів. По дві керовані авіабомби були випущені в бік Садового та Придніпровського і сім – на Антонівку. Крім того, в бік Антонівки був спрямований ракетний удар. 

За даними ОВА, російська артилерія також била по Антонівці та Придніпровському, а ще по Херсону і Молодіжному. Тут було пошкоджено щонайменше сім приватних будинків та дві автівки.