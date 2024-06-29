Російські війська у Херсонській області значно посилили атаки дронами по цивільних. В ОВА наголошують, що окупанти свідомо обирають мішенню мирних мешканців.

Про це заявив голова пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону.

За його словами, атаки російських дронів активізувалися на Херсонщині, тому мешканців закликають бути дуже обережними.

“Такого ще не було, що в самому Херсоні, в передмісті так багато скидів. Антонівка зараз постійно потерпає. Ми такого ще не спостерігали”, – додав очільник Толоконніков.

Він назвав російські атаки дронами геноцидом цивільних, адже оператор російського БПЛА бачить, що він скидає вибухівку на мирних мешканців.

“Це цілеспрямовані атаки на цивільних, у тому числі дітей: нещодавно постраждали 12-річна дівчинка і її 15-річна сестра. Нічого святого у них немає. У черговий раз вони пробили дно людяності”, – наголосив голова пресофісу.

Сьогодні російська армія обстріляла Одрадокам’янку, Новоолександрівку та Новокаїри на Херсонщині, внаслідок чого загинули 3 та постраждали 9 цивільних. Також біля Шляхового вигоріло 10 гектарів пшениці.