Про це повідомила у Телеграмі Херсонська ОВА,
За її інформацією, росіяни атакували селище Велентенське безпілотником. Постраждали жінка та водій «екстренки».
49-річна потерпіла дістала перелом стегна та передпліччя. Вона – у тяжкому стані.
Під ворожий удар потрапила і бригада «швидкої», що прибула на виклик для надання допомоги. Через скидання вибухівки з дрона авто отримало серйозні пошкодження.
Поранення дістав 60-річний водій. В нього – вибухова травма, контузія та поранення голови. Чоловіка доправили до лікарні. Медики оцінюють його стан як тяжкий.
Ще двом працівникам «швидкої», котрі потрапили під удар ворожого БпЛА у Велентенському, знадобилась меддопомога.
Вибухові травми та контузії дістали 50-річний фельдшер та 63-річний водій. Обидва чоловіки – у стані середньої тяжкості.
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