Постраждали жінка та водій «екстренки», вони у тяжкому стані, ще двом працівникам «швидкої» знадобилась меддопомога.



Про це повідомила у Телеграмі Херсонська ОВА,

За її інформацією, росіяни атакували селище Велентенське безпілотником. Постраждали жінка та водій «екстренки».

49-річна потерпіла дістала перелом стегна та передпліччя. Вона – у тяжкому стані.

Під ворожий удар потрапила і бригада «швидкої», що прибула на виклик для надання допомоги. Через скидання вибухівки з дрона авто отримало серйозні пошкодження.

Поранення дістав 60-річний водій. В нього – вибухова травма, контузія та поранення голови. Чоловіка доправили до лікарні. Медики оцінюють його стан як тяжкий.

Ще двом працівникам «швидкої», котрі потрапили під удар ворожого БпЛА у Велентенському, знадобилась меддопомога.

Вибухові травми та контузії дістали 50-річний фельдшер та 63-річний водій. Обидва чоловіки – у стані середньої тяжкості.