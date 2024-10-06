Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Кольоровий, прикрашений мультяшними персонажами. Такий центр раннього розвитку «на колесах» буде працювати в Херсонській області. Автобус обладнаний усіма необхідними матеріалами для занять із дітьми, а також спортивним інвентарем для активного дозвілля. Це дасть змогу малечі не лише навчатися, а й весело проводити час”, — написав посадовець.

Він додав, що з дітьми займатимуться професійні дефектологи та психологи, які допомагатимуть їм долати стрес та сприятимуть соціалізації.

Автобус приїжджатиме за графіком у ті населені пункти, де поки немає працюючих дитсадків. Він зупинятиметься там, де є укриття.

“На жаль, через російську агресію на Херсонщині багато навчальних закладів знищено. Тому цей мобільний садок допоможе хоча б частково компенсувати відсутність дошкільної освіти й підтримати дітей, які найбільше цього потребують”, — додав Прокудін.