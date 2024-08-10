Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
“На цю годину у Херсонській міській територіальній громаді внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ отримали поранення 10 людей, серед них підліток. Хлопцю 15, жінкам 40, 45, 55 і 82 роки, чоловікам 41, 53, 58, 65, 74”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що найстарший з чоловіків тяжкий, двоє – легкопоранені, решта у стані середньої тяжкості.
“Переважна більшість постраждалих з Дніпровського району міста і вони були атаковані ворогом дронами. Зважайте на ці обставини. Будьте обережні й не перебувайте довго на відкритому просторі”, – наголосив Мрочко.
Також він нагадав, що військова міська адміністрація при пораненнях надає одноразову грошову допомогу: дорослі – 20 000 грн, діти – 30 000 грн.
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