Про це повідомила Херсонська ОВА у своєму Телеграм-каналі.
“Сьогодні в обідню пору російські військові здійснили атаку на цивільного у селі Орлове, внаслідок якої постраждав 59-річний чоловік”, — йдеться у повідомленні.
Постраждалий отримав вибухову травму та уламкове поранення спини. Йому надали медичну допомогу на місці, проте від госпіталізації він відмовився.
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