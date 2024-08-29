У Херсонській області російські військові атакували село Орлове з дрона, скинувши вибухівку, через що постраждав 59-річний чоловік.

Про це повідомила Херсонська ОВА у своєму Телеграм-каналі.

“Сьогодні в обідню пору російські військові здійснили атаку на цивільного у селі Орлове, внаслідок якої постраждав 59-річний чоловік”, — йдеться у повідомленні.

Постраждалий отримав вибухову травму та уламкове поранення спини. Йому надали медичну допомогу на місці, проте від госпіталізації він відмовився.