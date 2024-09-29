Люди дістали поранення внаслідок російських обстрілів Білозерки та Микільського.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

“До лікарні шпиталізували 73-річного чоловіка, який потрапив під російський обстріл у селищі Микільське. В нього – мінно-вибухова травма та поранення гомілки. Медики його дообстежують”, – розповіли в обладміністрації.

Крім того, внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждала жителька Білозерки.

“У 56-річної жінки діагностували вибухову травму та контузію. Медики надали їй допомогу на місці, від госпіталізації потерпіла відмовилась”, – зазначили в ОВА.