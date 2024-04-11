Цю інформацію надав виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв під час пресконференції у Херсоні 11 квітня.

“З цих об’єктів — 136 пам’яток культури. І не всі вони знаходяться у власності держави. Тому дуже важливо зараз, щоб власник був відповідальним.

Тому ми працюємо над тим, щоб модернізувати законодавство, посилити відповідальність власників, які ухиляються від здійснення реставраційних робіт, від утримання пам’ятки в належному стані”, — сказав Карандєєв.