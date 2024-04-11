Цю інформацію надав виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв під час пресконференції у Херсоні 11 квітня.
“З цих об’єктів — 136 пам’яток культури. І не всі вони знаходяться у власності держави. Тому дуже важливо зараз, щоб власник був відповідальним.
Тому ми працюємо над тим, щоб модернізувати законодавство, посилити відповідальність власників, які ухиляються від здійснення реставраційних робіт, від утримання пам’ятки в належному стані”, — сказав Карандєєв.
Міністерство культури шукає способи привернення інвестицій для відновлення та реставрації цих об’єктів, оскільки поточне законодавство є досить консервативним.
“Ми не можемо здійснити реставрацію, вносити корективи в архітектуру об’єкта, тобто в об’ємно-просторові характеристики.
Наразі реставрація передбачає абсолютне відновлення в тих формах і образах, які були до моменту руйнації, наприклад, або пошкодження. Натомість ми з вами розуміємо, що реставрація — це дорога справа. В чотири, в п’ять разів дорожче, ніж нове будівництво”, — сказав Карандєєв.
Карандєєв підкреслив, що знайти інвестора або забезпечити дотримання реставраційних вимог від інвестора — це непроста задача.
Також існує ризик знищення об’єктів, оскільки власникам може здатися привабливішим знищення та зведення нової споруди замість правильної реставрації.
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