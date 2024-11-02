Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, загинула 40-річна жінка.

«Стало відомо про загиблу та ще трьох постраждалих через ворожий удар по Зеленівці. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблої 40-річної жінки. Вона дістала травми, несумісні з життям», – написав Прокудін.

За його словами, внаслідок обстрілу поранень зазнали ще двоє дітей. Це – 10-річний хлопчик та 11-річна дівчинка. В них діагностували вибухові травми, уламкові поранення та перелом. Їх шпиталізували до лікарні.

Також постраждала 67-річна жінка. В неї – вибухова та черепно-мозкова травми, а також перелом гомілки.