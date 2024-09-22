У Херсонській області Росія за ніч здійснила 25 обстрілів села Томина Балка та його околиць.

Про це повідомив у Telegram начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Окупанти продовжують завдавати ударів по мирних населених пунктах Херсонщини. Чергову ніч обстрілів пережили жителі Томиної Балки. Ворог здійснив 25 атак, націлюючись на саме село та його околиці”, – зазначив посадовець.

Через обстріли зафіксували суттєві пошкодження кількох житлових будинків.